ТАСС: в Днепропетровскую область продолжают перебрасывать наемников ВСУ

Этот регион является крупным логистическим и тыловым центром, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Днепропетровская область продолжает оставаться ключевым регионом для размещения и переброски иностранных наемников ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На данный момент Днепропетровская область, будучи крупным логистическим и тыловым центром, продолжает оставаться ключевым регионом для размещения и переброски личного состава, включая иностранных наемников", - рассказал собеседник агентства.

В начале сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС о практически полном уничтожении в результате ударов бомбами ФАБ переброшенных незадолго до этого в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников. В начале октября в российских силовых структурах сообщали ТАСС об уничтожении ударами ФАБ в Днепропетровской области группы наемников из Колумбии.

