Над Белгородской областью сбили еще семь украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 14:00 до 17:00 мск

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили еще семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью в период с 14:00 мск до 17:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"19 октября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении семи беспилотников в небе над регионом.