ТАСС: иностранные наемники ВСУ на Днепропетровщине действуют малыми группами

Такие формирования выполняют специфические задачи, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Иностранные формирования ВСУ выполняют особые задачи, действуя небольшими группами, в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сообщения о ликвидации иностранных групп наемников в регионе, к сожалению, не означают их полного отсутствия. Тем более что точное количество их присутствия узнать не представляется возможным. Иностранные формирования, как правило, действуют небольшими, высокомобильными группами, часто выполняя специфические задачи - разведка, диверсии, а также использование сложной западной техники", - рассказал собеседник агентства.

В начале сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС о практически полном уничтожении в результате ударов бомбами ФАБ переброшенных незадолго до этого в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников. В начале октября в российских силовых структурах сообщали ТАСС об уничтожении ударами ФАБ в Днепропетровской области группы наемников из Колумбии.