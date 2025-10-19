В Воронежской области пострадала женщина при детонации украинского БПЛА
18:33
ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате детонации украинского беспилотника в Кантемировском районе Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована", - написал он.
Еще в одном районе, по словам губернатора, при атаке БПЛА выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках. "Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - добавил Гусев.