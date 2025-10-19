В четырех муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

Губернатор региона Юрий Слюсарь отметил, что пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в четырех районах Ростовской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что силы ПВО ночью перехватили и уничтожили дроны в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. По его словам, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что в из-за падения обломков в Чертковском районе загорелся камыш, огонь оперативно потушили.