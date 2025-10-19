В Черниговской области уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ

Противник также потерял до 15 боевиков, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ВС РФ с помощью ОТРК "Искандер-М" уничтожили в районе Кузьминского в 18 км от госграницы пусковую установку РСЗО HIMARS и до 15 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кузьминское (в 133 км северо-восточнее Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар", - сказали там.

Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. "В результате удара были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и 2 автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", - добавили в ведомстве.