Воюющие в составе группировки "Центр" отец и сын сорвали ротацию ВСУ в Курахове

Снайперы с позывными Манул и Гранит уничтожили группу из шести боевиков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Снайперы 110-й бригады 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" отец и сын Гранит и Манул сорвали ротацию украинских боевиков во время освобождения Курахова в ДНР.

"Сидели на Курахово, на пятиэтажках. В тот день взяли трех пленных ВСУшников. У них узнали, что ночью планируется ротация. Заняли позицию в пятиэтажках удобную, откуда должны были заходить. Примерно между 3-4 утра заходила группа. Была успешно уничтожена - шесть человек", - сказал ТАСС Манул.

Ранее ТАСС опубликовал видео, где бойцы рассказали, как военнослужащий-отец прикрывал своего сына во время освобождения Курахова в ДНР.

Манул и Гранит - два снайпера из 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейском армии Южного военного округа в составе группировки войск "Центр". Являются тем примером, когда сын и отец вместе принимают участие в специальной военной операции.

Курахово было полностью взято под контроль российскими подразделениями 6 января. Город расположен на западе ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска.