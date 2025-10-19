ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1,6 тыс. военных

В зоне группировки "Север" противник потерял более 210 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 230, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял более 210 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 230. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 205 и до 485 военнослужащих соответственно. ВСУ также потеряли более 380 солдат в зоне группировки "Восток" и свыше 90 в зоне ответственности группировки "Днепр".