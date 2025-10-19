ТАСС: на черниговском направлении ВС РФ уничтожили позицию HIMARS и силы ВСУ

По позициям противника российские военнослужащие нанесли комбинированный удар, сообщили в силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Стартовая позиция РСЗО HIMARS и до взвода личного состава ВСУ уничтожены в районе Владимировки на черниговском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На черниговском направлении комбинированным ударом уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка. Уничтожена пусковая установка, автомобили сопровождения и до взвода личного состава противника", - сказал собеседник агентства.