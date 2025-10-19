ВС РФ разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Редакция сайта ТАСС
08:13
ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Российские войска с освобождением Новопавловки под Красноармейском разрезали единую оборону ВСУ в красноармейско-димитровской агломерации. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов.
"Эти два населенных пункта (Красноармейск и Димитров - прим. ТАСС) изолируются друг от друга, и единая система обороны разрывается", - сказал замкомандира.
Он подчеркнул, что освобождение Новопавловки в ДНР, о котором Минобороны РФ сообщило 15 октября, также позволит продолжить наступление, нацеленное на полное окружение Димитрова.