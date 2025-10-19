В Запорожской области ВС РФ уничтожили гексакоптеры и станцию Starlink ВСУ

Коптеры типа "Баба-яга" российским военнослужащим удалось разбить точными попаданиями FPV-дронов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры и станции спутниковой связи Starlink противника в районе Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных беспилотников 35-й армии группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Гуляйполе нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, используемым для управления беспилотными аппаратами. Точными попаданиями FPV-дронов уничтожены тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга", применявшиеся противником для сбросов боеприпасов на наши позиции. Кроме того, сбросами с квадрокоптеров поражены несколько станций спутниковой связи Starlink, через которые осуществлялось управление беспилотниками и передача данных", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве отметили боевую работу группировки в Днепропетровской области. Так, артиллеристами "Востока" были уничтожены блиндажи и укрепления. "Действия расчетов позволили штурмовым подразделениям продвинуться вперед на данном участке", - подчеркнули в министерстве.