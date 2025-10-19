ТАСС: бойцы "Востока" уничтожили в Полтавке более двух рот ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что российские военные также зачистили свыше 500 строений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й армии группировки "Восток" зачистили в Полтавке Запорожской области свыше 500 строений, уничтожили более двух рот живой силы ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В результате боевых действий зачищено свыше 500 строений, уничтожено 5 боевых бронированных машин, до 20 единиц автомобильной техники и более 2 рот живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал собеседник.

19 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Полтавки. Штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й армии группировки "Восток" в результате тяжелых боев завершили освобождение данного крупного населенного пункта в Запорожской области. Его штурм был осложнен необходимостью форсировать реку Янчур на нескольких участках на фронте более 5 км.