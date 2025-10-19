ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

В операциях участвовали подразделения группировок войск "Центр" и "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные освободили населенные пункты Чунишино в ДНР и Полтавка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В МО РФ отметили, что Чунишино освободили благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Центр". В министерстве также заявили, что Полтавку удалось освободить подразделениям войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.