ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:04
обновлено 09:14
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные освободили населенные пункты Чунишино в ДНР и Полтавка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.
В МО РФ отметили, что Чунишино освободили благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Центр". В министерстве также заявили, что Полтавку удалось освободить подразделениям войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.