Semana: обманутые на Украине наемники из Колумбии намерены воевать за картели

Солдат Исак Эскорсия заявил, что Киев отправляет в тюрьму или на передовую при попытке побега

МЕХИКО, 18 октября. /ТАСС/. Обманутые на Украине колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, заявили о намерении присоединиться к мексиканскому наркокартелю "Рыцари тамплиеры" . Об этом сообщает колумбийское издание Semana.

"Тебя заманивают ложью [на Украину], обещают оплату, а если пытаешься сбежать - сажают или отправляют на передовую. Если в следующем году в Колумбии уже создадут "Тамплиеров" - идем туда", - приводит издание слова колумбийского наемника Исака Эскорсии, который воюет на Украине.

Semana отмечает, что речь идет о картеле "Рыцари тамплиеры", происходящем из мексиканского штата Мичоакан и унаследовавшем методы группировки La Familia Michoacana. Он известен своей жестокостью и стремлением к расширению контроля над территориями. По оценке экспертов, проникновение этой структуры в Колумбию может привести к росту насилия и активизации криминальных сетей в департаментах Антиокия и на юго-западе страны.

Ранее мексиканское издание Milenio сообщало, что члены наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где обучались использованию беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. По данным издания, боевики CJNG переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов, включая тактику применения дронов для нанесения точечных ударов. Обучение проходило в зоне вооруженного конфликта, что обеспечило картелю доступ к реальному боевому опыту.