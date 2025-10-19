ТАСС: число уничтоженных на СВО американских наемников приблизилось к сотне

В российских силовых структурах назвали имена ликвидированных недавно солдат из США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили около сотни американских наемников в рядах ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года", - сказал он.

Собеседник также назвал имена ликвидированных недавно американских наемников. Среди них - Максимилиан Джейкоб Арнетт, Уильям Фрэнсис Макграт, Джейсон Катченаго, Александр Ли Клинг и Томас Райли Гамбургер. Некрологи о многих из них опубликованы в том числе в соцсетях иностранных подразделений и украинских СМИ.