ТАСС: освобождение Чунышина в ДНР позволяет выровнять фронт под Красноармейском

Российские силы также могут усилить давление на группировку противника сразу на нескольких направлениях, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Освобождение села Чунышино в ДНР (украинское название - Чунишино) дает возможность российским войскам выровнять фронт к югу от Красноармейска и усилить давление на группировку противника сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Чунышино дает возможность нашим силам выровнять фронт на красноармейском направлении, усилить удары по ВСУ как в самом городе, так и к юго-востоку от него", - сообщили в силовых структурах.

Ранее 19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунышино в ДНР.