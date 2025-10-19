Группировка "Центр" истощает ВСУ на красноармейском направлении

Как отметили в Минобороны, расчеты БПЛА соединения специального назначения "обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет штурмовым подразделениям группировки планомерно продвигаться в глубь обороны противника"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Действия расчетов БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" способствуют значительному истощению подразделений ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Точная боевая работа операторов FPV-дронов соединения по уничтожению техники противника на логистических маршрутах значительно истощает обороняющиеся подразделения ВСУ, обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет штурмовым подразделениям группировки планомерно продвигаться в глубь обороны противника на данном направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что под удары FPV-дронов соединения специального назначения попадают пикапы неонацистов с расчетами БПЛА, бронетехника с группами десанта и танки на замаскированных позициях. Операторы ударных дронов вылетают на огневое поражение скрытой техники по выданным разведкой координатам, а также уничтожают транспортные средства в движении, обнаруженные в режиме свободного поиска цели в заданном районе.