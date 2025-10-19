ТАСС публикует кадры из освобожденной в Запорожской области Полтавки

На видео бойцы группировки "Восток" разворачивают в населенном пункте российский триколор

Редакция сайта ТАСС

© "Воин DV"/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Полтавка в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

На кадрах - результаты поражения техники ВСУ в Полтавке. Также на них российские военные 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте российский триколор.

19 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Полтавки.