ТАСС: ВСУ без Тихого лишатся последнего плацдарма на правобережье реки Волчья

В связи с этим украинское командование поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль этот район, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ВСУ лишатся последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья с потерей Тихого в Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, поэтому командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль этот район.

"Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады. Полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в районе Тихого бойцы "Севера" продвинулись на 300 м, отразив одну контратаку противника.