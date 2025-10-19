Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА

Над Самарской областью сбили 12 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 45 украинских БПЛА за ночь над регионами РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, 12 дронов сбили над Самарской областью, 11 - над Саратовской областью, по 5 БПЛА уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, 3 - над Республикой Крым, по 2 БПЛА - над Брянской и Липецкой областями, а также по 1 беспилотнику перехватили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.