ВСУ минируют банки из-под энергетиков в зоне СВО

Также противник устанавливает взрывные устройства в печах, поскольку их начинают использовать российские бойцы с наступлением холодов, рассказал командир инженерного взвода Кнут

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие минируют пустые банки из-под энергетиков в зоне СВО. Об этом рассказали российские военные на видео Минобороны РФ.

"Трогать все запрещено. Вот банки стоят с энергетиком. Если попытаетесь взять их, то произойдет взрыв. Они просто наполняют их взрывчаткой. Также они знают, что при наступлении холодов наши военные начинают топить печки. Соответственно, полностью их минируют", - сказал командир инженерного взвода с позывным Кнут.

В Минобороны отметили, что ВСУ часто прячут самодельные взрывные устройства в бытовых вещах, что представляет опасность не только для военнослужащих, но и для гражданских лиц. "Освобождая новые территории, военнослужащие группировки войск "Восток" обнаруживают множество мин-ловушек, которые противник оставляет при отступлении. Инженеры отмечают, что мины и самодельные устройства часто прячут в самых неожиданных местах - под дровами, в игрушках, в бытовых вещах. Такие ловушки представляют опасность не только для штурмовых подразделений, но и для мирных жителей, оставшихся в населенных пунктах", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что перед выполнением боевых задач штурмовые подразделения проходят обучение основам разминирования, что позволяет быстрее очистить освобожденные территории от взрывных устройств противника.