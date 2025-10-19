Группировка "Восток" выбивает ВСУ из укрепленных позиций

Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, сообщает МО РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" продолжает успешные боевые действия, выбивая ВСУ из укрепленных позиций в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении, приуроченном к освобождению Полтавки в Запорожской области.

Об освобождении Полтавки Минобороны РФ сообщило ранее 19 октября.