ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ

Российские военные также нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - сказали в ведомстве.