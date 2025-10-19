ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:06
обновлено 09:20
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - сказали в ведомстве.