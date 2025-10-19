В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

Беспилотник атаковал производственное предприятие в городе Шебекино

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал производственное предприятие в городе Шебекино Белгородской области, ранен мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекине в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. На территории предприятия повреждены остекление, стены и оборудование двух помещений.

В селе Нежеголь от удара дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и линия электропередачи. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов два взрывных устройств с беспилотника повреждена крыша социального объекта. "В хуторе Плотовка от детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, также в соседнем домовладении повреждена надворная постройка. В селе Коновалово дрон атаковал частный дом - выбиты окна", - проинформировали в оперштабе.

Кроме того, в поселке Борисовка дроном атаковано коммерческое предприятие, повреждена "Газель". В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник нанес удар по частному домовладению, выбиты окна и перебита линия электропередачи. "Информация о последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.