Марочко: ВСУ реже атакуют ЛНР из-за продвижения ВС РФ на западе от региона

По словам военного эксперта, украинские боевики больше сосредоточены на оборонительных действиях, чем на террористических

ЛУГАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины снизили число ударов по территории Луганской Народной Республики из-за продвижения российских бойцов на западе от региона и формирования буферной зоны. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Снижение интенсивности обстрелов Луганской Народной Республики было прогнозируемо. О нем я говорил еще ранее. Естественно, это связано с продвижением наших войск в западном направлении. Сформирована буферная зона на некоторых участках. Кроме того, украинские боевики больше сосредоточены на оборонительных действиях, нежели на террористических, которые они ранее осуществляли", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что ВСУ также приходится экономить ресурсы, поскольку поставки вооружения с Запада "не восполняют те потребности, которые нужны украинским боевикам", в связи с чем украинские солдаты стали чаще применять БПЛА и другие виды вооружения больше на линии фронта, для ударов по военным целям.

"Но расслабляться нашим гражданам не стоит, поскольку ситуация до сих пор еще остается сложная. И я придерживаюсь своего мнения, которое озвучивал ранее: более-менее вздохнуть с облегчением нашим гражданам можно будет только лишь после освобождения Красного Лимана (украинское название - Лиман) и Северска соседней Донецкой Народной Республики", - отметил Марочко.

На текущей неделе ВСУ ни разу не открывали огонь по территории ЛНР.