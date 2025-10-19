ТАСС: ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ

В Черниговской области также уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Командир артиллерийской батареи 117-й бригады теробороны ВСУ капитан Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ ликвидированы в результате ударов по пункту дислокации украинских военных в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика. Он занимал должность начальника штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Черниговской области уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук в результате точного удара по позициям ВСУ.