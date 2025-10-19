Снайпер группировки "Центр" прикрыл своего сына во время освобождения Курахова

Боец с позывным Гранит короткими очередями из автомата Калашникова уничтожил FPV-дрон, рассказал его сын

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащий с позывным Гранит прикрыл своего сына с позывным Манул от атаки дрона в ходе освобождения населенного пункта Курахово в ДНР. Об этом Манул рассказал ТАСС.

"Отец двигался позади. Я, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с [автоматом] Калашникова. Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону. Видимо, спалили, что захожу с винтовкой. Отец уничтожил", - сказал Манул.

В соответствующем видео Гранит также подтвердил эту информацию. "Он один выстрел, я даю короткие очереди. Как бы это тоже дезориентирует [врага]. Это и есть прикрытие у нас. И мы меняли позиции, он перемещался, я в этот момент огневое прикрытие делал. И он также меня [прикрывал]. Допустим, он переместился, потом я, [следовательно] он уже меня прикрывает", - отметил отец-военнослужащий.

Манул и Гранит - сын и отец - снайперы из 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейском армии Южного военного округа в составе группировки войск "Центр". Они вместе принимают участие в специальной военной операции.

Курахово было полностью взято под контроль российскими подразделениями 6 января 2025 года. Город расположен на западе ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска.