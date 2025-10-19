Над Белгородской областью сбили семь БПЛА ВСУ
11:47
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за три часа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"19 октября в период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.