Над Белгородской областью сбили семь БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили беспилотники за три часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за три часа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"19 октября в период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.