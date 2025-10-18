Корректировка огня бойца Князева способствовала уничтожению 15 боевиков

Оператор БПЛА, находясь под обстрелом, осуществлял передачу координат целей, благодаря чему удалось выполнить боевую задачу, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор, оператор беспилотника Антон Князев обнаружил скопление украинских боевиков и вел корректировку огня, следствием этого было уничтожение 15 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

Князев в должности старшего наводчика гаубичного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по выявлению техники и живой силы противника, осуществлявших ротацию в одном из районов ДНР. Так, при помощи беспилотника он обнаружил скопление противника и передал координаты старшему офицеру батареи.

"В ходе корректировки огня Антон подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не смотря на опасность, он продолжил передачу координат целей, что привело к уничтожению личного состава противника. Благодаря бдительности и личному мужеству гвардии ефрейтор Антон Князев справился с поставленной задачей, что позволило уничтожить до 15 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Павла Бабушкина. Он в составе разведывательной группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника в одном из районов ДНР.

В ходе операции гвардии младший сержант организовал выдвижение группы к рубежу и спланировал захват укрепленного пункта. "Дождавшись темноты и тщательно изучив обстановку, группа под командованием Бабушкина скрытно обошла опорный пункт, занятый украинскими боевиками, с тыла. Оценив обстановку, Павел мгновенно принял решение нанести удар по противнику противотанковым управляемым реактивным снарядом. Подавив вражескую огневую точку и уничтожив пять человек личного состава противника, Бабушкин отдал приказ о штурме опорного пункта с применением осколочных гранат", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что действия Бабушкина способствовали захвату позиций противника, которые послужили опорным пунктом для развития дальнейшего наступления. Это привело к освобождению населенного пункта от украинских боевиков.