В Оренбуржье при атаке БПЛА пострадала инфраструктура газзавода

Также загорелся один из цехов

ОРЕНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Оренбуржье, частично пострадала его инфраструктура, идет тушение пожара. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Солнцев уточнил, что украинские БПЛА предприняли попытку атаки промышленного объекта региона. Так, по его словам, частично пострадала инфраструктура газзавода. Из-за удара беспилотников загорелся один из цехов. На устранение последствий выдвинули все экстренные службы. Идет ликвидация горения.

Губернатор отметил, что в результате происшествия пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту от объекта нет.