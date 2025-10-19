ТАСС: ВСУ в Полтавке выстроили район обороны площадью более 12 кв. км

Это один из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в Полтавке Запорожской области - одном из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур - выстроили район обороны площадью более 12 кв. км. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе комплексного огневого поражения противника авиацией и артиллерией при поддержке дроноводов-разведчиков воины-гвардейцы из Бикина взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур - заблаговременно подготовленный противником район обороны площадью более 12 квадратных километров", - сказал собеседник агентства.

19 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Полтавки. Штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й армии группировки "Восток" в результате тяжелых боев завершили освобождение данного крупного населенного пункта в Запорожской области. Его штурм был осложнен необходимостью форсировать реку Янчур на нескольких участках на фронте более 5 км.