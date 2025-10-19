ТАСС: группу подразделения ВСУ "Скала" уничтожили на Днепропетровщине

В российских силовых структурах сообщили, что причиной этому стали ошибка командования и незнание оперативной обстановки

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Группа элитного подразделения ВСУ "Скала" уничтожена ударами FPV-дронов на подъезде к селу Орестополь Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, причиной гибели стали ошибка командования и незнание оперативной обстановки в населенном пункте.

"На подъезде к Орестополю наши дроны уничтожили группу личного состава подразделения "Скала". Они пытались заехать на автомобиле в населенный пункт. Это была большая ошибка командования - отправить туда людей на машине. А причиной этой ошибки стало полное незнание реальной оперативной обстановки", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что командиры ВСУ на местах не докладывают о потерях и, как следствие, об обстановке, скрывая погибших и подавая их как без вести пропавших.