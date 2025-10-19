ТАСС: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красноармейска и Димитрова

Вокруг гарнизона противника на этом участке фронта кольцо сжимается все сильнее, отметили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Российские войска сжимают кольцо вокруг украинского гарнизона в Красноармейске и Димитрове в ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Вокруг Красноармейска и Димитрова оперативная обстановка для ВСУ складывается не лучшим образом. Вокруг гарнизона противника на этом участке фронта кольцо сжимается все сильнее", - сообщили в силовых структурах.