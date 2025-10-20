Марочко: Киев за неделю потерял в боях у ЛНР 4,2 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт добавил, что за этот период ВС РФ также уничтожили 4 танка и 35 орудий полевой артиллерии

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в боях на рубежах Луганской Народной Республики за неделю потеряли 4,2 тыс. солдат и иностранных наемников. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 230 украинских боевиков и наемников - на 185 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном вооруженными формированиями Украины участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за этот период российские силы также уничтожили 4 танка, 35 орудий полевой артиллерии, 73 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 104 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 400 различных боевых машин противника.