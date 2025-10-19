Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Женщина получила ранения в результате детонации украинского беспилотника в Кантемировском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на участке дороги Грушевка - Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Военнослужащие ВСУ нередко продают боевые награды, поскольку Минобороны Украины препятствуют в получении ими выплат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

