Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:21
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Женщина получила ранения в результате детонации украинского беспилотника в Кантемировском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на участке дороги Грушевка - Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Военнослужащие ВСУ нередко продают боевые награды, поскольку Минобороны Украины препятствуют в получении ими выплат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 20 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:20

Вооруженные силы Украины совершили три атаки на территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив три боеприпаса, один человек получил ранения. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:05

Российский военнослужащий Андрей Кастараков, защищая свое подразделение от воздушной атаки, сбил вражеский FPV-дрон из охотничьего ружья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

