Марочко: ВС РФ за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю улучшили свое тактическое положение у Песчаного Харьковской области и Северска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на рубежах ЛНР продолжает оставаться стабильно напряженной. Основные усилия ВС РФ сосредоточили на купянском, краснолиманском и северском направлениях, а также на закреплении ранее достигнутых результатов. <…> На линии боевого соприкосновения за минувшую неделю отмечены позитивные изменения в районе Песчаного и Северска. Противник за отчетный промежуток времени продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону", - сказал он.

Марочко напомнил: на минувшей неделе на рубежах ЛНР российские бойцы освободили Тихое, Боровскую Андреевку и Песчаное Харьковской области.