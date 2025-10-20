Сальдо: удары по логистике ВСУ на Карантинном острове защищают остальной Херсон

Противник ведет обстрел из сооружений на острове, подчеркнул губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ, нанося удары по логистическим путям Вооруженных сил Украины на Карантинном острове в Херсоне, тем самым защищают от ВСУ прочие районы города, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <...> И на всех этих промышленных объектах они (подразделения ВСУ - прим. ТАСС) прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает. <...> [ВС РФ] не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и таким образом уменьшают опасность для других районов Херсона", - сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что ведущий на остров автомобильный мост был лишь частично разрушен ударами ВС РФ, чтобы дать возможность передвигаться по нему мирным жителям.

3 августа власти подконтрольного Киеву Херсона объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, а также сообщил, что ВС РФ нанесли удар по автомобильному мосту, соединяющему микрорайон с городом, чтобы помешать передвижению по нему военной техники.