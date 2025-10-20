Вэнс заявил, что оптимистично настроен относительно урегулирования на Украине

Лидер США и его команда работают над этим в течение восьми месяцев, отметил американский вице-президент

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оптимистично оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине, но не готов сказать, когда это произойдет.

"Президент и вся команда работает над этим в течение восьми месяцев. Мы будем продолжать идти по пути мира, потребует ли это от нас еще несколько месяцев, еще несколько недель или, не дай бог, больше времени. Мы будем продолжать работать над этим", - сказал он журналистам своего пресс-пула. "Насколько я уверен, что это будет завершено? Я настроен оптимистично, я бы сказал так. Но сроки никому неизвестны", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным 16 октября заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США и главой МИД РФ, уточнил Ушаков.