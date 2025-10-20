Средства ПВО сбили за сутки 129 беспилотников самолетного типа ВСУ

Противник также потерял три управляемых авиабомбы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 управляемых авиабомбы и 129 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц специальной военной автомобильной техники.