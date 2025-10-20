Боец Воронин: ВСУ оборудуют в многоэтажках Димитрова огневые точки

Командир подразделения БПЛА рассказал, что украинские войска ведут огонь по российской стороне, прикрываясь мирным населением

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие оборудуют огневые точки в многоэтажной застройке Димитрова в ДНР. Как рассказал ТАСС командир подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр" Виктор Воронин, ВСУ ведут огонь по российской стороне, прикрываясь мирным населением.

"Дома жителей Димитрова - это укрытие. Делая там опорники, стреляя оттуда, соответственно, они провоцируют наши войска наносить удары по многоэтажкам. Поэтому и прячутся они там. Там же плотность людей больше. В частной застройке такую плотность людей ты не создашь. Такого прикрытия не будет. А в Димитрове, в многоэтажках, <...> плотность строений и много населения. За счет этого они туда и отходят", - сказал командир.

Ранее Воронин рассказал ТАСС, что ВСУ из Новопавловки отходили в многоэтажки Димитрова.