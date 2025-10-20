Захарова: в ЕС хотят сорвать действия по Украине перед встречей Путина и Трампа

Евросоюз делает все для эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. В ЕС перешли к "активным подрывным усилиям" перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, там хотят сорвать любые мирные действия по Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, видим и слышим, что сейчас происходит "по периметру" от застывшего очередного непонимания происходящего. Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям, - сказала Захарова. - Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее".

"Мы понимаем, что они хотят сделать, я имею в виду западноевропейское, подпитываемое прежними установками американских ультралибералов, сообщество. Конечно, они хотят сорвать любые мирные устремления, начиная от разговоров о переговорах о мире, заканчивая фактическими действиями", - отметила дипломат.

"Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Так они это делали все эти годы, камуфлируя периодически заявлениями о якобы мире, о якобы мирных инициативах. На самом деле они все делают для эскалации. Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно, учитывая, какое количество непрофессионалов находится у руля этих всех западноевропейских стран, которые не являются профессионалами ни по образованию, ни по опыту, ни по призванию". По ее словам, это "просто такие говорящие головы, в которые вкладывают соответствующие мысли".

