Интервью

Мария Захарова: ЕС хочет сорвать переговоры по миру на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС рассказала о подготовке встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнула, что Евросоюз хочет сорвать любые мирные усилия по украинскому конфликту, и прокомментировала решение не поставлять Украине ракеты Tomahawk

Илья Ермаков

Мария Захарова © Георгий Чернышов/ ТАСС

— Мария Владимировна, главной мировой новостью ушедшей недели стал продолжительный разговор президентов России и США. Теперь ожидается их встреча. Скажите, пожалуйста, какие главные дипломатические выводы позволяют сделать такие контакты лидеров двух стран?

— Я думаю, что мы с вами все-таки не пишем учебник по международным отношениям, а комментируем актуальную повестку. Контакты состоялись, они были прокомментированы администрацией президента. Господин [помощник президента Юрий] Ушаков подробнейшим образом с ними ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия.

По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу. Мы, конечно, видим и слышим, что сейчас происходит "по периметру" от застывшего очередного непонимания происходящего. Европейский cоюз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее.

Мы понимаем, что они хотят сделать, я имею в виду западноевропейское, подпитываемое прежними установками американских ультралибералов, сообщество. Конечно, они хотят сорвать любые мирные устремления, начиная от разговоров о переговорах о мире, заканчивая фактическими действиями. Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна.

Так они это делали все эти годы, камуфлируя периодически заявлениями о якобы мире, о якобы мирных инициативах. На самом деле они все делают для эскалации. Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно, учитывая, какое количество непрофессионалов находится у руля этих всех западноевропейских стран, которые не являются профессионалами ни по образованию, ни по опыту, ни по призванию. Просто такие говорящие головы, в которые вкладывают соответствующие мысли.

Вот прошел сейчас визит Зеленского, за которым и стоит вся эта кукловодная масса. Посмотрите фотографии пресс-подхода Зеленского на фоне Белого дома. Что они напоминают? Мне они тут же напомнили фотографию [экс-замгоссекретаря США Виктории] Нуланд, которая на площади в Киеве точно так же расставила стол, на котором поставили такие же микрофоны, и точно так же она делала заявление. А почему это напомнило? Да потому, что один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться.

Мы идем путем, который действительно всегда, на протяжении всех этих лет, был связан со стремлением к мирному урегулированию. Это были Минские договоренности, это была кропотливая работа по предложению различных реально действующих формул, сценариев, возможностей

Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир. Такой путь, и об этом говорил президент нашей страны и министр иностранных дел, российское руководство в целом, нами заявлен, и мы на него и ориентируемся.

— После упомянутой вами встречи с Трампом Зеленский в первую очередь отправился звонить группе европейских лидеров. О чем это говорит?

— Отчитывался. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию.

Для чего нужна эскалация? Понятно, на это делается ставка определенными силами в мире. Кому-то не потянуть нормальной честной конкуренции, кому-то хочется заработать на крови деньги, кому-то решить свои сиюминутные задачи, кто-то несамостоятелен в принятии решений. Вот из кого состоит эта самая партия войны. А что касается Зеленского — там все понятно.

— По итогам этой встречи было в том числе зафиксировано, что пока Украина не получит ракеты Tomahawk, о которых велась большая дискуссия в том числе в политической плоскости. Как в Москве расценивают такой шаг США?

— В Москве говорили абсолютно четко, широко и очень глубоко излагая мотивацию. То есть были не просто фразы, отсекающие какую-то полемику, дискуссию. Это были фразы, отсекающие такую возможность, но с глубокой мотивировкой. Потому что хотелось именно объяснить и донести аргументы. Аргументы заключаются не только в том, что это недопустимо и точка. Недопустимо, точка, а дальше следующее предложение — потому что это противоречит тем формулировкам о мире, о которых говорили сами западники столько раз на таком количестве мероприятий, что, очевидно, это не соответствует посылам тех, кто произносит слово "мир".