ТАСС: корпуса ВСУ у Сум не ведут боевые действия в полном составе

В российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области от 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ принимают участие менее половины приписанных бригад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ни один сформированный корпус ВСУ не ведет боевые действия в Сумской области в полном составе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 20 октября 2025 года

Так, отметил собеседник ТАСС, в Сумской области от 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ принимают участие менее половины приписанных бригад. Это 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и малая часть 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Это лишний раз подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не ведет боевые действия в полном составе", - заключил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, переброшенные из Сумской области под Красноармейск (украинское название - Покровск), почти полностью уничтожены. Кроме того, наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

Силовики также отмечали, что командование 80-й бригады не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава, а количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, в бригаде остро ощущается недостаток офицерского состава, а рядовые военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.