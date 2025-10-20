Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии фронта

По мнению президента США, стороны смогут договориться позднее

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что силам России и Украины следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом он заявил 19 октября журналистам своего пресс-пула.

"Мы считаем, что им следует просто остановиться на линии соприкосновения, - сказал американский лидер на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида. - Сейчас есть линии соприкосновения. Относительно остального договориться очень трудно".

"Есть так много разных переменных. Поэтому я говорю, что им просто нужно остановиться прямо сейчас на линии соприкосновения", - добавил Трамп. Он заверил, что не обсуждал на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября вопросы, касающиеся передачи России контроля над территорией Донбасса.

Говоря о контроле сторон над Донбассом, Трамп сказал: "Пусть его поделят так, как есть сейчас. Думаю, 78% территории уже взяты Россией. Пусть останется, как есть. Они могут договориться о чем-то позднее".

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.