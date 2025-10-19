Трамп: конфликт на Украине завершится утратой Киевом территорий

Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин "определенно что-то заберет"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине будет означать утрату Киевом территорий.

"Он [президент России Владимир Путин], определенно, что-то заберет, они же сражались", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты значительной территории для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.