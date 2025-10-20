Марочко: бойцы РФ на рубежах ЛНР еженедельно ликвидируют до 1,6 тыс. военных ВСУ

Военный эксперт уточнил, что чаще всего наибольшие потери противник несет в зоне ответственности Западной группировки войск, действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными еженедельно составляют порядка 4 тыс. человек. До 1,6 тыс. из них - ликвидированы силами РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я очень внимательно слежу за ситуацией, которая касается зоны ответственности Луганской Народной Республики. Это не означает, что это только территория Луганской Народной Республики. Это, прежде всего, три наши группировки, которые действуют на западе ЛНР: "Север", "Запад" и "Юг". Вот эти три группировки в совокупности еженедельно уничтожают 4 тыс. с лишним украинских боевиков. Это уже закономерность. <…> То есть это не означает, что ликвидировано такое количество боевиков. Но, по крайней мере, они были выведены из строя. Многие получили ранения и уже участвовать в боевых действиях попросту не смогут. Приблизительно 30-40% [из этого числа] - это безвозвратные потери, то есть это ликвидированные боевики. Остальные относятся к санитарным, то есть часть боевиков еще по прошествии лечения могут вернуться в строй", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Военный эксперт уточнил, что чаще всего наибольшие потери противник несет в зоне ответственности Западной группировки войск, действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке.