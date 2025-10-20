Фицо: Словакия и ОАЭ убеждены, что у конфликта на Украине нет военного решения

Премьер-министр республики Роберт Фицо отметил, что возлагает большие надежды на саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште

БРАТИСЛАВА, 20 октября. /ТАСС/. Руководители Словакии и Объединенных арабских эмиратов убеждены, что конфликт на Украине не имеет военного решения. Об этом заявил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в ОАЭ, где провел переговоры с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Значительная часть нашей встречи была посвящена войне на Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения, - сказал Фицо. - Мы возлагаем большие надежды на саммит Трампа и Путина в Будапеште".

Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая перспективы сотрудничества обеих стран в военно-промышленной отрасли. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, по словам премьера, вскоре может посетить с визитом Словакию.