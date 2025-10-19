Реклама на ТАСС
Уиткофф заявил об активной работе над урегулированием конфликта на Украине

Спецпосланник президента США также высоко оценил прошедший разговор между лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным
19 октября, 23:44

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал высокую оценку телефонному разговору главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа и заверил, что активно работает над урегулированием конфликта на Украине.

"Я думаю, что это был очень хороший, очень продуктивный разговор", - отметил Уиткофф в эфире телеканала CBS, имея в виду беседу лидеров России и США, состоявшуюся 16 октября.

"Мы не останавливаемся после одной сделки", - добавил спецпосланник Трампа, имея в виду договоренности о прекращении конфликта в секторе Газа. Говоря об урегулировании на Украине, он подчеркнул: "Мы продолжаем упорно работать". На вопрос, участвует ли лично он сейчас в этой работе, Уиткофф ответил: "Активно".

Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США и главой МИД РФ, уточнил Ушаков. 

