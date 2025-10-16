Молния

Ушаков: Россия и США начнут готовить новую встречу Путина и Трампа

Помощник российского лидера допустил, что саммит может пройти в Будапеште

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представители РФ и США без промедления начнут готовить новую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит может пройти, например, в Будапеште, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал дипломат.