ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 80 БПЛА

В селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника погибли два мирных жителя

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников и выпустили два боеприпаса за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе по селам Беловское и Ясные Зори, а также хутору Церковный выпущены 4 беспилотника, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", - написали в оперштабе, добавив, что при атаке БПЛА ранен мужчина, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, ему оказывается необходимая помощь.

По Белгороду ВСУ выпустили один беспилотник, повреждена кровля многоквартирного дома, выбиты окна в трех квартирах соседнего многоквартирного дома. Борисовский район атакован с помощью 3 БПЛА, Валуйский - с помощью 13 беспилотников и 2 боеприпасов. По информации оперштаба, в селе Казинка от удара БПЛА ранен мирный житель, врачи Валуйской ЦРБ оказали ему помощь, лечение продолжит амбулаторно, также повреждены два частных дома.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили восемь БПЛА, ранен мужчина. Ему оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно, также повреждены три частных дома. По Корочанскому району ВСУ выпустили беспилотник самолетного типа, в результате падения обломков сбитого БПЛА поврежден частный дом. Красногвардейский район атакован беспилотником самолетного типа, в результате падения обломков от сбитого БПЛА повреждения получили два частных дома.

Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 17 беспилотников, повреждены восемь частных домов. Ровеньской район атаковал один БПЛА, последствий нет. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 36 беспилотников, в результате атаки БПЛА ранен мужчина, он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, повреждены два частных дома.